Самый большой в мире паспорт РФ развернули в Луганске

12 Июнь 22:29 2019-06-12T22:29:57+03:00

В нем указана прописка - ЛНР, а дата - 12 мая

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Сегодня во время праздничных мероприятий ко Дню России на Театральной площади Луганска молодежь развернула самый большой в мире российский паспорт.

Активисты молодежных организаций ЛНР раздавали всем желающим обложки на паспорта, после чего под песню Олега Газманова на вынесли на главную площадь Республики самый большой паспорт России в мире площадью 200 квадратных метров и весом более 80 килограмм.

- Сегодня мы провели большой флешмоб, мы раскрыли самый большой паспорт в России, да что там в России – в мире, на Театральной площади Луганска в знак того, что в ЛНР начинается процесс выдачи российских паспортов, и мы приурочили это события ко Дню России, - рассказал представитель орготдела "Мира Луганщине" Алексей Филиппов.

В паспорте указана прописка ЛНР, дата – 12 мая. Организаторы акции пояснили, что раскрытие паспорта символизирует новую страницу в истории Луганской Народной Республики и неизменность курса Донбасса на интеграцию с Россией.

ИСТОЧНИК KP.RU