Юлия Чичерина представила новый клип "Его Оплот"
Оказывается, вчера вместе с Максом Фадеевым певица записывала клип в память о Бате - Александре Захарченко. Слова песни, звучащие речитативом рэпа, звучат с потрясающей энергетикой, словно выстрел во врага.
- Я впервые спустилась в шахту и добыла 50кг угля сегодня! Сама! Отбойным молотком и лопатой! Вот это приключение! – сообщила Юля «Комсомолке», чувствуется, что эмоции переполняют ее. – Еле отмылась, только с третьего раза получилось.
«Мы плоть от плоти его оплота. Мы ждем приказа, наш командир. И пусть идет охота на тех, кто бьется за русский мир. На зло проклятьям мы встанем, братья! И ты увидишь победу, батя! И эта песня ее оплот» — поется в припеве новой песни.
- Съемки происходили на шахте Горняк 95, - рассказывает Юлия. – Теперь понятно, какой вы трудолюбивый и бесстрашный народ, понятно, почему такие ухоженные парки, скверы и бульвары, почему так быстро ремонтируют все разрушения от обстрелов ВСУ и легко держат удар. Спасибо за опыт! Я была потрясена. Мы видели кору древних, доисторических деревьев. Этой породе миллион лет!
Новый клип Юлии Чичериной "Его Оплот" посвящен Александру Захарченко.
После этого Юлия спела перед шахтерами.
ИСТОЧНИК KP.RU