2019-06-12T18:33:44+03:00
Политика

Юлия Чичерина представила новый клип "Его Оплот"

Съемки клипа проходили под землей в шахте Горняк 95 в Донецке
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Отважная Юля побывала не только на передовой, но и в шахте. Фото: скрин клипаОтважная Юля побывала не только на передовой, но и в шахте. Фото: скрин клипа
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Оказывается, вчера вместе с Максом Фадеевым певица записывала клип в память о Бате - Александре Захарченко. Слова песни, звучащие речитативом рэпа, звучат с потрясающей энергетикой, словно выстрел во врага.

- Я впервые спустилась в шахту и добыла 50кг угля сегодня! Сама! Отбойным молотком и лопатой! Вот это приключение! – сообщила Юля «Комсомолке», чувствуется, что эмоции переполняют ее. – Еле отмылась, только с третьего раза получилось.

«Мы плоть от плоти его оплота. Мы ждем приказа, наш командир. И пусть идет охота на тех, кто бьется за русский мир. На зло проклятьям мы встанем, братья! И ты увидишь победу, батя! И эта песня ее оплот» — поется в припеве новой песни.

- Съемки происходили на шахте Горняк 95, - рассказывает Юлия. – Теперь понятно, какой вы трудолюбивый и бесстрашный народ, понятно, почему такие ухоженные парки, скверы и бульвары, почему так быстро ремонтируют все разрушения от обстрелов ВСУ и легко держат удар. Спасибо за опыт! Я была потрясена. Мы видели кору древних, доисторических деревьев. Этой породе миллион лет!

Новый клип Юлии Чичериной "Его Оплот" посвящен Александру Захарченко.

После этого Юлия спела перед шахтерами.

ИСТОЧНИК KP.RU

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