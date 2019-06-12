В ДНР обсудили механизм поиска пропавших без вести

СЕГОДНЯ 17:23 2019-06-12T17:23:35+03:00

Этот вопрос давно назрел у обеих сторон. Фото: miaistok.su

Для этого нужен координационный совет представителей ЛДНР и Украины

Изменить размер текста: A A

Руководство аппарата уполномоченного по правам человека в ДНР на встрече в Донецке обсудило вопросы поиска пропавших без вести с представителями Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщили сегодня в пресс-службе аппарата омбудсмена.

- Представители руководящего состава аппарата уполномоченного по правам человека в Донецкой Народной Республике совместно с представителями Международного Комитета Красного Креста провели рабочую встречу, посвященную обсуждению механизма поиска лиц, пропавших без вести в Донецке, – сказано в сообщении.

В пресс-службе добавили, что участники встречи уделили особое внимание вопросам создания единого координационного центра с представителями ДНР, ЛНР и Украины по поиску пропавших без вести, формирования единой базы данных и обмена биологическими материалами для идентификации. Также представители МККК предложили разработать проект меморандума о взаимопонимании, который мог бы стать гарантией сотрудничества.

ИСТОЧНИК KP.RU