В ДНР повышается рождаемость

СЕГОДНЯ 13:17 2019-06-12T13:17:29+03:00

Мальчиков появляется на сет больше, чем девочек

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С 3 по 10 июня 2019 года в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 195 малышей: 109 мальчиков и 84 девочки. В четырех семьях родились двойни: четыре мальчика и четыре девочки.

Об этом сообщает Минздрав Республики.

Напоминаем, что за период с 27 мая по 3 июня 2019 года в родильных домах Донецкой Народной Республики родился 181 малыш: 90 мальчиков и 91 девочка. В двух семьях родились двойни: три мальчика и одна девочка.

Кстати, в прошлом году самыми популярными именами у девочек в прошлом году были София, Анастасия, Виктория. А мальчиков называли в основном Кириллом, Михаилом и Никитой.

Напомним, с 1 января 2018 года в ДНР действуют новые социальные пособия. За рождение ребенка назначена выплата - 20 640 рублей.

А помощь в связи с беременностью и родами - 3 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU