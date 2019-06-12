2019-06-12T13:17:29+03:00
Общество

В ДНР повышается рождаемость

Мальчиков появляется на сет больше, чем девочек
Ольга ГАЛЬСКАЯ
Поделиться:
Мальчиков в ДНР рождается большеМальчиков в ДНР рождается больше
Изменить размер текста:

С 3 по 10 июня 2019 года в родильных домах Донецкой Народной Республики родилось 195 малышей: 109 мальчиков и 84 девочки. В четырех семьях родились двойни: четыре мальчика и четыре девочки.

Об этом сообщает Минздрав Республики.

Напоминаем, что за период с 27 мая по 3 июня 2019 года в родильных домах Донецкой Народной Республики родился 181 малыш: 90 мальчиков и 91 девочка. В двух семьях родились двойни: три мальчика и одна девочка.

Кстати, в прошлом году самыми популярными именами у девочек в прошлом году были София, Анастасия, Виктория. А мальчиков называли в основном Кириллом, Михаилом и Никитой.

Напомним, с 1 января 2018 года в ДНР действуют новые социальные пособия. За рождение ребенка назначена выплата - 20 640 рублей.

А помощь в связи с беременностью и родами - 3 700 рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Последний житель улицы Брусилова покинул Зайцево
Движение транспорта в центре Донецка будет ограничено
Откроем неизвестный Донецк: Республиканский краеведческий музей предлагает пешеходные экскурсии по городу
Обстрелы Донбасса: Только за сутки со стороны Украины прилетело 370 снарядов
Лига Донбасса 2019 по футболу стартует 15 июня
"Во имя Зеленского по сепаратистам огонь!"- донецкий политолог об усилении обстрелов
Эмиль Фисталь: В Донецке издадут учебник по лечению боевых травм
Денис Пушилин: Мы гордимся тем, что Россия – надежный партнер и друг Донецкой Народной Республики
Стандартизация в ДНР будет по российскому образцу
День России в Донецке: что ждет дончан на празднике
В Донецке 12 июня начнется Кубок ДНР по плаванию
Боевики ВСУ в Донбассе терроризируют мирных жителей ЛНР
На КПВВ Станица Луганская от жары и задержек в очереди умер пожилой мужчина
В ЛНР открыли дополнительные подразделения для приема документов на получение паспорта РФ
Верховный суд ЛНР приговорил жителя Алчевска к 12 годам тюрьмы за госизмену
Луганские дети из пришкольного лагеря «Изумрудный город» посетили мотоклуб «Ночные волки»
Театральная мистерия о Средневековье "Кармина Бурана" ждет дончан в июле
Боевики ВСУ в Донбассе третий день не могут найти дезертира
В Луганске спасатели сняли с крыши подстанции мальчишку, забравшегося туда за футбольным мячом
Новоприбывшие в Донбасс боевики ВСУ пишут жалобы на своего командира
В Луганске организовали книжную выставку «О России с любовью»
В ЛНР запретили въезжать в леса на автомобилях