День России в Донецке: что ждет дончан на празднике

СЕГОДНЯ 08:06 2019-06-12T08:06:16+03:00

О своем выборе дончане заявили еще в 2014 году. Фото: novorosinform.org

12 июня ДНР солидарно с РФ празднует День России

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Сегодня в Донецке пройдут массовые мероприятия ко Дню России.

В 16:30 по центральным улицам пройдет праздничное шествие «Наш выбор – Россия». Будут работать полевые кухни, а детишкам сделают аквагрим.

Затем в 17:00 начнется концерт ведущих творческих коллективов республики, после чего с 18:00 перед дончанами выступят артисты из России — гpуппa «Челcи», Жacмин и Aлекcaндр Буйнов.

Как отметили организаторы, представители «Фонда Единый Донбасс», на концерт приглашаются не только жители ДНР, а и жители подконтрольных Украине территорий Донбасса.

Как отметили организаторы, представители «Фонда Единый Донбасс», на концерт приглашаются не только жители ДНР, а и жители подконтрольных Украине территорий Донбасса.

Подробнее: В День России в Донецке выступят Александр Буйнов, Жасмин и группа «Челси» http://miaistok.su/v-den-rossii-v-donetske-vystupyat-aleksandr-bujnov-zhasmin-i-gruppa-chelsi/

ИСТОЧНИК KP.RU