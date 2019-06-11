СЕГОДНЯ 12:01 2019-06-11T12:03:38+03:00

США планируют выделить на войну в Донбассе 250 миллионов долларов. Фото: Фейсбук

Об этом говорится в обнародованном проекте военного бюджета США

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Пентагон выделит $250 миллионов на военную помощь Украине. Об этом говорится в проекте американского военного бюджета на следующий год, подготовленном председателем комитета по делам вооруженных сил Палаты представителей Конгресса США Адамом Смитом.

- В этом разделе $250 миллионов разрешено использовать для выполнения полномочий, разрешающих министру обороны оказывать правительству Украины содействие в вопросах, связанных с обеспечением безопасности и разведкой, - говорится в законопроекте.

Помимо этого, в документе предлагается продлить на год запрет на использование бюджетных денег на «осуществление любых видов деятельности, признающих суверенитет России над Крымом».

Напомним, что в мае спецпредставитель Госдепа США по вопросу Украины Курт Волкер пообещал, что США продолжат поставлять оружие в Украину.

ИСТОЧНИК KP.RU