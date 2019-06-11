Обстрелы ДНР: Боевики ВСУ обстреляли поселки Донецка, Горловки и Мариуполя
За сутки ВСУ 20 раз нарушили режим прекращения огня, открыв огонь по населенным пунктам Донецка, Горловки и Мариуполя. Об этом сегодня сообщило Представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации огня.
— В зоне обстрела со стороны ВСУ оказались следующие районы и населенные пункты: Васильевка, город Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт, Спартак, Жабичево, Верхнеторецкое нижнее, Горловка (поселок шахты 6/7), Зайцево, Безыменное, — говорится в сообщении Представительства.
Всего боевики израсходовали 220 боеприпасов к различному вооружению. Они использовали гаубицы, зенитные установки, минометы, пушки БМП, гранатометы и крупнокалиберное стрелковое оружие.
Не смотря на массированный огонь в Донецком направлении, жертв среди мирных жителей не зафиксировано. Сейчас Представительство Республики в СЦКК уточняет эту информацию.
ИСТОЧНИК KP.RU
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