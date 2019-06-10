2019-06-10T11:50:23+03:00
Общество

Загадки истории: имя Донецк мог получить Харцызск

Сотрудники архива сделали открытие
АННА СЕМЕНЕНКО
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Сотрудники архива сделали открытие об истории имени Донецк. ФОТО: rusvesna.suСотрудники архива сделали открытие об истории имени Донецк. ФОТО: rusvesna.su
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На фестивале, который посвящен 150-летию основания Донецка, сотрудники Госархива ДНР сделали краеведческое открытие. Как оказалось, Донецк мог не носить свое сегодняшнее имя, так мог называться другой город – Харцызск. Такую находку они сделали неделю назад.

– Это новая тема для проведения исследований, – уверяет директор Госархива ДНР Валентина Никонова. – Сейчас работаем над документами, протоколами. Может, будет что-то интересное, а, может, и нет.

Протоколы заседаний исполкома за 1950 год – большая тетрадь, на которой написано «Хранить постоянно». Тот, кто бережно хранил эти документы, поступил правильно: теперь, к юбилею нашего города, мы узнаем еще один интересный факт из его истории.

На повестке дня на заседании Исполкома Харцызского городского Совета 2 июня 1950 года под номером 2 был вопрос «О переименовании города Харцызск»

В постановлении сказано:

«В виду того, что данное название города Харцызск не имеет никаких отношений к местным условиям местности Донбасса, исполком городского совета решил: Просить Райсовет Депутатов трудящихся поднять ходатайство перед Президиумом Верховного Совета СССР о переименовании города Харцызска в город «Донецк».

ИСТОЧНИК KP.RU

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