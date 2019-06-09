Болельщики вместе с родственниками Старухина посетили его могилу

СЕГОДНЯ 16:14 2019-06-09T16:17:27+03:00

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На кладбище Донецкое море дочь Виталия Старухина Лариса Елисеева и 16-летний внук Никита принесли букет алых роз. Ветераны футбола и болельщики тоже возложили цветы.

Партнер легендарного форварда по футбольному полю – нападающий Александр Васин, с прицельных подач которого Старухин забил немало голов, сказал «КП»:

- Мы играли, понимая друг друга. Я помнил о коронном ударе Виталия, поэтому всегда бежал вперед подать ему на голову.

Виталий Старухин больше, чем просто футболист. Он был кумиром мальчишек. Они на полном серьезе считали, что масштабы форварда «Шахтера» вполне соизмеримы с самим Пеле. Стадион наградил Старухина трогательным прозвищем Бабуся. Это был яркий случай, когда игрок становится народным героем.

ИСТОЧНИК KP.RU