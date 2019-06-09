2019-06-09T16:17:27+03:00
Общество

Болельщики вместе с родственниками Старухина посетили его могилу

Легендарному форварду «Шахтера» исполнилось бы 70 лет
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Болельщики и ветераны "Шахтера" посетили могилу СтарухинаБолельщики и ветераны "Шахтера" посетили могилу СтарухинаФото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Изменить размер текста:

На кладбище Донецкое море дочь Виталия Старухина Лариса Елисеева и 16-летний внук Никита принесли букет алых роз. Ветераны футбола и болельщики тоже возложили цветы.

Партнер легендарного форварда по футбольному полю – нападающий Александр Васин, с прицельных подач которого Старухин забил немало голов, сказал «КП»:

- Мы играли, понимая друг друга. Я помнил о коронном ударе Виталия, поэтому всегда бежал вперед подать ему на голову.

Виталий Старухин больше, чем просто футболист. Он был кумиром мальчишек. Они на полном серьезе считали, что масштабы форварда «Шахтера» вполне соизмеримы с самим Пеле. Стадион наградил Старухина трогательным прозвищем Бабуся. Это был яркий случай, когда игрок становится народным героем.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Донбассе подорвались на мине два прапорщика из 36-й бригады морской пехоты ВСУ
В Гольмовском осколками мины подростку оторвало пальцы, состояние тяжелое
В Донбассе вблизи жилых домов были обнаружены зенитные ракетные комплексы и противотанковые пушки ВСУ
Из-за обстрелов ВСУ в Донбассе пострадали двое мирных жителей
В Донецке бензин подорожал, но он дешевле, чем в Ростове-на-Дону
Пресс-секретарь Зеленского призналась, что ВСУ в Донбассе стреляют по школам и больницам Республики
ЛНР готова к разведению войск у Станицы-Луганской
В ЛНР в результате несчастного случая на шахте погибли два горняка
В ДНР уже в ближайшее время выдадут первые паспорта гражданина РФ
Киев срывает разведение войск у Станицы Луганской, намеченное на 10 июня
В Донбассе снова обострение: за сутки ВСУ обстреляли 22 населенных пункта на территории ДНР
В Донбассе трактор подорвался на украинской противотанковой мине
Вблизи Саур-Могилы найдены останки четырех солдат Красной Армии
Срочное сообщение! Поселки Горловки подверглись мощному обстрелу. Есть раненный. Зафиксированы разрушения и прямые попадания в дома
На следующей неделе в Донецк приедут бизнесмены крупных зарубежных компаний
Под Горловкой военнослужащие ДНР сбили беспилотник украинских силовиков
Уничтожены трое украинских военных, обстреливавших из минометов жителей Горловки
Погода на день в Луганске: 9 июня будет до 33 градусов, а утром местами дождь
Погода на день в Донецке: 9 июня будет солнечно и жарко – до 31 градуса
НМ ДНР: Планы украинского военного руководства не направлены на снижение активности конфликта
12 июня в Донецке отметят День России. Программа мероприятий
ВСУ продают оружие налево и направо