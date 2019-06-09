В Гольмовском осколками мины подростку оторвало пальцы, состояние тяжелое

9 Июнь 16:06 2019-06-10T11:32:48+03:00

В Гольмовском во время обстрела множественные осколочные ранения получил шестнадцатилетний подросток, состояние тяжелое [фото]

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Киевские боевики продолжают обстреливать окраины Горловки. Во время очередного обстрела ранен шестнадцатилетний подросток. Парню оторвало пальцы на левой руке. Так же подросток получил множественные осколочные ранения конечностей. Медики оценивают его состояние как тяжелое. Об этом сообщает глава горловской администрации Иван Приходько.

- Анциферов Алеесандр Андреевич, 15.11.2002 года рождения, проживает в поселке Гольмовский, улица Фотива, 8, студент первого курса Дебальцевского колледжа дорожной инфраструктуры. Скорая забрала с адреса: уица Селидовская, 8/27, где проживает отец ребенка. Предварительный диагноз: минно-взрывная трама, травматическая ампутация пальцев левой кисти, множественное осколочное ранение обеих нижних конечностей, геморрагический шок первой степени, состояние тяжелое, - сообщает Приходько.

Фото: t.me/Prikhodko1970

Напомним, сегодня утром окраины Горловки подверглись мощному обстрелу.

ИСТОЧНИК KP.RU