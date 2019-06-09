В Донбассе вблизи жилых домов были обнаружены зенитные ракетные комплексы и противотанковые пушки ВСУ

СЕГОДНЯ 16:02 2019-06-09T16:02:37+03:00

Об этом сообщили в НМ ДНР

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— Нашей разведкой зафиксировано размещение двух зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и двух 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» в населённом пункте Черненко вблизи жилых домов. , — об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Не только Народная милиция ДНР нашла технику вооруженных сил Украины возле домов. Эту информацию также подтверждают представители СММ ОБСЕ.

Не исключено, что все это вооружение украинские силовики из 36-й бригады ВСУ захотят использовать для обстрела населенных пунктов на юге Республики.

Чтобы не подвергать людей лишней опасности с обеих сторон линии разграничения Даниил Безсонов призывает жителей Черненко не терпеть действия боевиков, не давать им размещать технику у своих домов и своевременно обращаться к представителям СММ ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU