2019-06-09T16:02:37+03:00
Политика

В Донбассе вблизи жилых домов были обнаружены зенитные ракетные комплексы и противотанковые пушки ВСУ

Об этом сообщили в НМ ДНР
Екатерина Сорока
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Размещение военной техники вблизи домов подвергает их жителей серьезной опасности. Фото: news.liga.netРазмещение военной техники вблизи домов подвергает их жителей серьезной опасности. Фото: news.liga.net
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— Нашей разведкой зафиксировано размещение двух зенитных ракетных комплексов «Стрела-10» и двух 100-миллиметровых противотанковых пушек МТ-12 «Рапира» в населённом пункте Черненко вблизи жилых домов. , — об этом сообщил начальник пресс-службы Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Не только Народная милиция ДНР нашла технику вооруженных сил Украины возле домов. Эту информацию также подтверждают представители СММ ОБСЕ.

Не исключено, что все это вооружение украинские силовики из 36-й бригады ВСУ захотят использовать для обстрела населенных пунктов на юге Республики.

Чтобы не подвергать людей лишней опасности с обеих сторон линии разграничения Даниил Безсонов призывает жителей Черненко не терпеть действия боевиков, не давать им размещать технику у своих домов и своевременно обращаться к представителям СММ ОБСЕ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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