В Мариуполе обокрали предприятие

СЕГОДНЯ 16:30 2019-06-08T16:30:23+03:00

Об этом сообщили в центральном отделе полиции

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53-летний житель Мариуполя обокрал предприятие, которое находится в приморском районе. Об этом сообщили в центральном городском отделе полиции.

- В Приморском районе Мариуполя мужчина украл оборудование с местного предприятия на сумму более 17 тысяч гривен. Злоумышленник проник внутрь здания, повредив замок на двери, - говорится в сообщении.

Злоумышленника нашли в течении несколько часов.

- Правоохранители изъяли у него краденые вещи и вскоре вернут их законному владельцу, - рассказали в полиции. - Кроме того, по данному факту возбуждено уголовное производство.

ИСТОЧНИК KP.RU