ВСУ обстреляли Горловку
Одна из мин упала рядом с жилым домом
Фото: glavcom.ua
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Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку. Под огонь попал поселок Байрак. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- По Горловке были выпущены 6 мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.
В СЦКК отметили, что обстрел велся с направления позиций ВСУ в населенном пункте Новолуганск.
Одна из мин упала рядом с жилым домом – вылетело остекление. Пострадавших нет.
Ранее, юг ДНР подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ. Под огонь украинской армии попали четыре поселка
ИСТОЧНИК KP.RU