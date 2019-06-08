ВСУ обстреляли Горловку

СЕГОДНЯ 15:40 2019-06-08T15:40:49+03:00

Одна из мин упала рядом с жилым домом

Изменить размер текста: A A

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку. Под огонь попал поселок Байрак. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- По Горловке были выпущены 6 мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что обстрел велся с направления позиций ВСУ в населенном пункте Новолуганск.

Одна из мин упала рядом с жилым домом – вылетело остекление. Пострадавших нет.

Ранее, юг ДНР подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ. Под огонь украинской армии попали четыре поселка

ИСТОЧНИК KP.RU