2019-06-08T15:40:49+03:00
Политика

ВСУ обстреляли Горловку

Одна из мин упала рядом с жилым домом
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Фото: glavcom.uaФото: glavcom.ua
Изменить размер текста:

Вооруженные силы Украины обстреляли Горловку. Под огонь попал поселок Байрак. Об этом сообщили в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- По Горловке были выпущены 6 мин калибром 120 миллиметров, - говорится в сообщении.

В СЦКК отметили, что обстрел велся с направления позиций ВСУ в населенном пункте Новолуганск.

Одна из мин упала рядом с жилым домом – вылетело остекление. Пострадавших нет.

Ранее, юг ДНР подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ. Под огонь украинской армии попали четыре поселка

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Мариуполе обокрали предприятие
Чудесное спасение в Горловке: ребенок выпал с 4-го этажа и остался жив
Юг ДНР подвергся мощному обстрелу со стороны ВСУ
В ЛНР задержали полицейского-взяточника
Паспорта РФ для жителей Донбасса: в ДНР расширят штат миграционных служб
Телефонные мошенники: пенсионер передал 500 долларов за решение вымышленных проблем сына
Хлеб с тараканами: В Алчевске накрыли опасную пекарню
ВСУ выпустили по ДНР 216 снарядов
ВСУ обстреляли Нижнее Лозовое и памятник князю Игорю в ЛНР
ВСУ обесточили поселок Васильевка в Донбассе
Трактористы подорвались на мине в селе Попасное
Около шести тысяч заявок на получение российского гражданства отправлено из ДНР в РФ
Отчет за неделю: Украинские силовики 14 раз обстреляли окраины ЛНР
Мистическая связь: В драмтеатре Донецка открылась выставка, посвященная Булгакову и Гоголю
В ЛНР организовали работу 24 центров перевода документов для оформления паспорта РФ
Депутат ДНР: со стороны Украины нет волевого решения о наступлении мира
Мониторинговая миссия ОБСЕ недосчиталась боевой техники ВСУ
Отчет за неделю: какие потери и разрушения принесли Донбассу обстрелы ВСУ
С чем связано подорожание бензина и газа на АЗС ДНР?