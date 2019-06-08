ВСУ выпустили по ДНР 216 снарядов

СЕГОДНЯ 10:42 2019-06-08T10:42:09+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки Вооруженные силы Украины 17 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории Донецкой Народной Республики 216 мин. Об этом сообщили в представительстве Республики в Совместном центре по контролю и координации.

Солдаты ВСУ вели огонь из миномётов, 122-миллиметровой, различных типов гранатомётов, орудий БМП и БТР, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия, а также выпустили две противотанковые управляемые ракеты.

– В результате артиллерийского обстрела со стороны ВФУ повреждения получили жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры в населённом пункте Гольмовский и в населённом пункте Зайцево, – рассказали в донецком представительстве в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU