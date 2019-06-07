2019-06-07T20:03:58+03:00
Политика

Около шести тысяч заявок на получение российского гражданства отправлено из ДНР в РФ

Об этом сообщил Глава Республики Денис Пушилин
Екатерина Сорока
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Первая поставка документов в РФ состояла из трех тысяч пакетов документов. Фото: ria.ruПервая поставка документов в РФ состояла из трех тысяч пакетов документов. Фото: ria.ru
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Сегодня сотрудники миграционной службы Республики в очередной раз отправили заявки жителей Республики в РФ для получения российского гражданства. На этот раз они отослали около шести тысяч пакетов документов. Об этом заявил Глава Республики Денис Пушилин.

— Миграционной службой Донецкой Народной Республики всего принято шесть тысяч 448 пакетов документов, из них пять тысяч 982 пакета было отправлено в Российскую Федерацию, — рассказал Денис Пушилин.

Когда поедет остальная часть заявок пока неизвестно. Но Глава ДНР добавил, что жители, чьи пакеты документов только что уехали в Россию, уже этим летом могут получить гражданство соседней страны.

Напомним, что 24 числа президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения паспортов жителями Донбасских Республик. На территории ДНР миграционные службы стали регулярно работать в этом направлении только с 7 мая.

ИСТОЧНИК KP.RU

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