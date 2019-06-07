2019-06-07T19:08:41+03:00
Политика

Отчет за неделю: Украинские силовики 14 раз обстреляли окраины ЛНР

Больше всего досталось жилым строениям, кроме того, тяжело ранена пенсионерка
Екатерина Сорока
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Разведка продолжает фиксировать наличие запрещенной техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения. Фото: rusnext.ruРазведка продолжает фиксировать наличие запрещенной техники ВСУ вблизи линии боевого соприкосновения. Фото: rusnext.ru
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За прошедшую неделю украинские силовики 14 раз нарушали режим прекращения огня в Луганщине, выпустив по окраинам Республики около ста боеприпасов. Об этом сегодня на брифинге заявил официальный представитель Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

ВСУ направили огонь по четырем направлениям Республики: Дебальцево, Попасная, Славяносербск, Станица-Луганская. Но больше всего пострадали населенные пункты вблизи городов.

— На Дебальцевском направлении обстрелу из РПГ подвергся район населённого пункта Калиновка. На Попаснянском обстрелам из 82 миллиметровых минометов и гранатометов различных видов подверглись районы населённых пунктов Калиново и Новоалександровка. На Славяносербском направлении обстрелам из 82-х миллиметровых минометов, гранатомётов различных видов, крупнокалиберного и стрелкового оружия подверглись районы населённых пунктов Голубовское, Донецкий и Фрунзе. На Станично-Луганском направлении обстрелам из 120 миллиметровых минометов, гранатомётов различных видов, крупнокалиберного и стрелкового оружия подверглись районы населённых пунктов Крутая гора, Веселая гора и Обозное, — говорится в заявлении.

Обстреливать населенные пункты из запрещенного вооружения приказывали военные преступники, которые считаются командирами батальонов и бригад ВСУ, а именно: Кибальников, Винник, Куликовский, Майстренко, Зубанич и Зинченко.

Из-за их приказов, за неделю пострадали мирные жители Республики. Ранения разной степени тяжести получила пенсионерка из поселка Донецкий. А также был поврежден жилой дом в Голубовском.

ИСТОЧНИК KP.RU

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