2019-06-07T18:44:46+03:00
Политика

В ЛНР организовали работу 24 центров перевода документов для оформления паспорта РФ

Центры переводят документы, которым не требуется нотариальное заверение
Екатерина Сорока
Поделиться:
Уже около двух тысяч человек в ЛНР подали документы для получения российского гражданства. Фото: newsdnr.ruУже около двух тысяч человек в ЛНР подали документы для получения российского гражданства. Фото: newsdnr.ru
Изменить размер текста:

Министерство образования и науки ДНР организовало работу 24-х центров перевода документов для перевода документов для оформления паспорта Российской Федерации. При этом в центрах переводятся документы, которым не требуется нотариальное заверение. Об этом на брифинге сегодня сообщил первый заместитель министра образования и науки Ольга Долженко.

— В данное время у нас открыто 24 центра перевода документов. Добавился Донбасский государственный технический университет и 21 колледж. Также продолжают работать центры перевода документов в Далевском университете (Луганском национальном университете имени (ЛНУ) Владимира Даля) и университете (ЛНУ) имени (Тараса) Шевченко, — рассказала Ольга Долженко.

Ажиотаж в центрах перевода продолжается. Для того, чтобы оформить документы нужно заранее занимать очередь. В день один центр принимает от 40 до 60 человек.

Получается, что в среднем за сутки переводчики оформляют 120 – 150 документов.

— Работа эта очень кропотливая, и мы понимаем, что очень ответственная. Поэтому стараемся, чтобы работу эту мы выполнили максимально продуктивно, качественно и в кратчайшие сроки, — добавила Долженко.

Полный список учебных учреждений, где находятся пункты перевода документов, можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Российские паспорта для жителей Донбасса»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Отчет за неделю: Украинские силовики 14 раз обстреляли окраины ЛНР
Мистическая связь: В драмтеатре Донецка открылась выставка, посвященная Булгакову и Гоголю
Депутат ДНР: со стороны Украины нет волевого решения о наступлении мира
Мониторинговая миссия ОБСЕ недосчиталась боевой техники ВСУ
Отчет за неделю: какие потери и разрушения принесли Донбассу обстрелы ВСУ
С чем связано подорожание бензина и газа на АЗС ДНР?
С первого июля в ДНР будет работать электронная очередь за паспортами Республики
Новый клип Юлии Чичериной станет саундтреком к фильму о Захарченко "Его Оплот"
В одном из домов Донецка начался пожар, в первую очередь жители выносили котиков и документы
Националисты предложили Зеленскому рыть могилы погибшим украинским боевикам
Националистический батальон пытался прорвать линию защиты ДНР
Глава ДНР Денис Пушилин отреагировал на заявление Зеленского
В Амвросиевке планируют открыть реабилитационный центр для военнослужащих
День рождения Пушкина в академии Луганска отметили диктантом по "Капитанской дочке"
С приходом Зеленского украинские военные увеличили интенсивность обстрелов Донбасса
Мира можно не ждать: Зеленский сделал заявление по Донбассу
Двое горняков погибли в результате несчастного случая на шахте в Снежном
В ДНР подорожал бензин и газ, цена на дизельное топливо осталась прежней
Как артисты муздрамы Донецка отметили 220-летие Пушкина
«Почта Донбасса» ввела в эксплуатацию марку к 220-летию со дня рождения Пушкина
"Бурановские бабушки" зажгли в Донецке
Иван Приходько: Всю ночь украинские боевики били Гольмовский
Когда «Донбасс Арена» начнет принимать гостей
Военные ВСУ отказываются минировать мосты у границы с Россией
ВСУ стянули к линии фронта в ЛНР реактивные системы залпового огня, самоходную артиллерию, бронетехнику
Почему в рядах ВСУ недовольны Зеленским