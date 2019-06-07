В ЛНР организовали работу 24 центров перевода документов для оформления паспорта РФ

СЕГОДНЯ 18:44 2019-06-07T18:44:46+03:00

Уже около двух тысяч человек в ЛНР подали документы для получения российского гражданства. Фото: newsdnr.ru

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Министерство образования и науки ДНР организовало работу 24-х центров перевода документов для перевода документов для оформления паспорта Российской Федерации. При этом в центрах переводятся документы, которым не требуется нотариальное заверение. Об этом на брифинге сегодня сообщил первый заместитель министра образования и науки Ольга Долженко.

— В данное время у нас открыто 24 центра перевода документов. Добавился Донбасский государственный технический университет и 21 колледж. Также продолжают работать центры перевода документов в Далевском университете (Луганском национальном университете имени (ЛНУ) Владимира Даля) и университете (ЛНУ) имени (Тараса) Шевченко, — рассказала Ольга Долженко.

Ажиотаж в центрах перевода продолжается. Для того, чтобы оформить документы нужно заранее занимать очередь. В день один центр принимает от 40 до 60 человек.

Получается, что в среднем за сутки переводчики оформляют 120 – 150 документов.

— Работа эта очень кропотливая, и мы понимаем, что очень ответственная. Поэтому стараемся, чтобы работу эту мы выполнили максимально продуктивно, качественно и в кратчайшие сроки, — добавила Долженко.

Полный список учебных учреждений, где находятся пункты перевода документов, можно посмотреть по ссылке.

ИСТОЧНИК KP.RU