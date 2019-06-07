Как артисты муздрамы Донецка отметили 220-летие Пушкина

СЕГОДНЯ 10:32 2019-06-07T10:32:40+03:00

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6 июня в 220-й день рождения Александра Сергеевича Пушкина, в Год русского языка и в рамках культурной акции «Июнь. Шестое. Пушкин» артисты донецкого драмтеатра организовали концерт «И божество, и вдохновенье…», приуроченный к юбилею великого классика.

Само праздничное мероприятие прошло под открытым небом, на любимом дончанами и гостями столицы бульваре, носящем имя первого поэта России. Народный артист ДНР Дмитрий Федоров, заслуженная артистка Украины Татьяна Романюк, заслуженный артист ДНР Александр Филатов, артисты – Алексей Аносов, Александра Арнаутова, Анастасия Банникова, Елена Доценко, Анна Костельникова, Мария Молодова, Александр Папирник и Екатерина Сечкина подготовили музыкально-поэтическую программу, состоящую из произведений разного периода творчества «солнца русской поэзии» и знаменитых романсов.

- Мы, как и многие другие бесчисленные поклонники великого поэта с удовольствием присоединяемся к празднованию Пушкинского дня. Каждый из нас воспитывался на сказках Пушкина, восхищался его любовной и гражданской лирикой, филигранной прозой, находил что-то свое в этом безупречном слоге. И потому сегодня как никогда важно, чтобы современные дети и подростки учились русскому языку именно у Александра Сергеевича, формировали свое мировоззрение, были патриотами родного края, - выразила уверенность генеральный директор-художественный руководитель театра Наталья Волкова.

В этот вечер прозвучали такие композиции и стихи, как: «А я то думал Вы счастливая», «К Чаадаеву», «Гори, гори, моя звезда», «Сказка о Золотом Петушке», «Только раз бывает в жизни встреча», «Мой друг, забыты мной следы...», «Я вас любил», «Я помню вальса звук прелестный», «Кавказский пленник», «О, Натали» и другие произведения.

Кроме того, предприятие «Почта Донбасса» выпустило стилизованную марку, конверт и арт-календарь к 220-летию со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина.

ИСТОЧНИК KP.RU