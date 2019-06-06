В ДНР увеличили срок действия пенсионных карт

СЕГОДНЯ 07:02 2019-06-06T07:02:04+03:00

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Центральный Республиканский Банк увеличил срок действия пенсионных карт с одного года до двух лет. С 1 июня банк осуществляет выпуск и перевыпуск пенсионных карт уже с новым сроком действия.

С целью проведения регулярного (не реже одного раза в год) обновления информации о клиентах ЦРБ по истечении первого года обслуживания пенсионных карт, выданных клиентам после 1 июня 2019 года, будет приостанавливать расходные операции по соответствующим карточным счетам до момента обновления информации о клиенте. При этом приходные операции по карточному счету (зачисление пенсии) банком будут осуществляться в обычном порядке.

Для возобновления расходных операций по карточному счету клиенту будет необходимо обратиться в любое отделение банка для уточнения ранее предоставленных идентификационных данных. При себе надо иметь документ, удостоверяющий личность, и карточку налогоплательщика (ИНН). Все документы, предоставляемые в Центральный Республиканский Банк, должны быть действительными на дату их предъявления.

Дополнительную информацию можно получить в кол-центре банка по телефонам: (062) 206-78-70 (71,72, 73); (071) 099-50-29; (066) 925-39-64.

ИСТОЧНИК KP.RU