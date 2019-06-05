В Луганске открыли выставку тактильных картин слепоглухих художников

СЕГОДНЯ 17:36 2019-06-05T17:36:08+03:00

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Писатель и общественный деятель Валентин Халецкий приехал в ЛНР с уникальной выставкой картин «Трогательная палитра чувств и образов». Ее авторы – слепоглухие дети из дома-интерната. Об этом рассказали в Республиканский центр развития образования, где и проходила выставка.

О доме-интернате для слепоглухих детей Валентин узнал около семи лет назад. С тех пор он регулярно посещает это место и учит воспитанников дома выражать свои мысли и чувства с помощью творчества.

— Для того чтобы пробудить их сознание, мы в течение долгого времени давали им огромное количество предметов: теплое-холодное, тупое-острое, сыпучее-горючее и так далее, и давали щупать, потому что пальцы – это их глаза. И те дети, которые с нами делали картины – их сознание раскрепощалось! Когда мы сформировали порядка 60 экспонатов, мы начали их показывать. Выставка экспонируется уже полтора года, — рассказал Халецкий.

Все экспонаты были представлены сегодня в Республиканском центре развития образования. Посмотреть на необычные экспонаты «особенных» людей пришли дети из обычных луганских школ.

В память об этой выставке они сделали мягкие игрушки, которые позже поедут в дом-интернат к авторам картин.

ИСТОЧНИК KP.RU