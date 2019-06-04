Очевидцы обстрела мечети в Донецке считают, что украинские военные открыли огонь целенаправленно
Сегодня утром украинские военные обстреляли мечеть Ахать-Джами в прифронтовом Октябрьском микрорайоне Донецка. Снаряды прилетели во время празднования Ураза-Байрам. Внутри находилось больше тридцати человек. К счастью, никто из них ранения не получил.
На месте обстрела ведут работы следователи и представители силовых структур. Очевидцы считают, что обстрел был не случайным.
- Скорее всего, это сделали целенаправленно. Украина уже обстреливала эту мечеть пять лет назад, - говорит очевидец. – Сейчас решили повторить и обстрелять ее в такой большой для нас праздник.
Люди считают, что с приходом Зеленского к власти, обстрелы Республик Донбасса только усилились. Мирное население стало страдать еще больше.
ИСТОЧНИК KP.RU