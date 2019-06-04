Очевидцы обстрела мечети в Донецке считают, что украинские военные открыли огонь целенаправленно

СЕГОДНЯ 11:54 2019-06-04T11:54:42+03:00

Мусульмане рассказали об обстреле мечети в Донецке во время празднования Ураза-Байрам Фото: Никита МАКАРЕНКОВ

Мусульмане рассказали об обстреле мечети в Донецке во время празднования Ураза-Байрам

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Сегодня утром украинские военные обстреляли мечеть Ахать-Джами в прифронтовом Октябрьском микрорайоне Донецка. Снаряды прилетели во время празднования Ураза-Байрам. Внутри находилось больше тридцати человек. К счастью, никто из них ранения не получил.

На месте обстрела ведут работы следователи и представители силовых структур. Очевидцы считают, что обстрел был не случайным.

- Скорее всего, это сделали целенаправленно. Украина уже обстреливала эту мечеть пять лет назад, - говорит очевидец. – Сейчас решили повторить и обстрелять ее в такой большой для нас праздник.

Люди считают, что с приходом Зеленского к власти, обстрелы Республик Донбасса только усилились. Мирное население стало страдать еще больше.

ИСТОЧНИК KP.RU