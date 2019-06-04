ВСУ обстреляли в Донбассе объекты водоснабжения

СЕГОДНЯ 10:09 2019-06-04T10:09:15+03:00

Украинские военные за сутки 23 раза нарушили перемирие, выпустив по ДНР 579 боеприпасов

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По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК, за истекшие сутки под огнем со стороны украинских войск оказались: Горловка (поселки шахт имени Изотова, Гагарина, а также Михайловка, Широкая Балка), Александровка, Минеральное, Спартак, Ясиноватая, Васильевка, Донецкий аэропорт, Крутая Балка.

Кроме того, вчера ВСУ обстреляли с применением минометов калибром 120 и 82 мм автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, а также район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южно-донбасского водовода.

Также ВФУ открыли огонь из СПГ по району проведения ремонтно-восстановительных работ в поселке Спартак.

Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение.

Горловское направление: минометы 82 мм – 2 раза (12 мин); РПГ/СПГ – 4 гранаты; АГС – 15 гранат; крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раза; стрелковое оружие – 2 раза.

Донецкое направление: минометы 120 мм – 5 раз (39 мин); минометы 82 мм – 6 раз (31 мина); ПТУР – 1 ракета; БМП/БТР – 5 раз (230 выстрелов); зенитные установки – 100 выстрелов; РПГ/СПГ – 31 граната; АГС – 116 гранат; крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раза.

Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 579 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 214 единиц.

ИСТОЧНИК KP.RU