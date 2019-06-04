ВСУ обстреляли в Донбассе объекты водоснабжения
По информации представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня СЦКК, за истекшие сутки под огнем со стороны украинских войск оказались: Горловка (поселки шахт имени Изотова, Гагарина, а также Михайловка, Широкая Балка), Александровка, Минеральное, Спартак, Ясиноватая, Васильевка, Донецкий аэропорт, Крутая Балка.
Кроме того, вчера ВСУ обстреляли с применением минометов калибром 120 и 82 мм автобус рабочей смены Донецкой фильтровальной станции, а также район Васильевской насосной станции 1-го подъема Южно-донбасского водовода.
Также ВФУ открыли огонь из СПГ по району проведения ремонтно-восстановительных работ в поселке Спартак.
Жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры не зафиксировано.
По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, а также договоренностей о перемирии, применялось следующее вооружение.
Горловское направление: минометы 82 мм – 2 раза (12 мин); РПГ/СПГ – 4 гранаты; АГС – 15 гранат; крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раза; стрелковое оружие – 2 раза.
Донецкое направление: минометы 120 мм – 5 раз (39 мин); минометы 82 мм – 6 раз (31 мина); ПТУР – 1 ракета; БМП/БТР – 5 раз (230 выстрелов); зенитные установки – 100 выстрелов; РПГ/СПГ – 31 граната; АГС – 116 гранат; крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раза.
Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 579 единиц. В предыдущие сутки количество боеприпасов, примененных по территории ДНР, составило 214 единиц.
ИСТОЧНИК KP.RU