2019-06-03T19:06:59+03:00
Общество

В ЛНР объявлен самый высокий класс пожарной опасности

При пятом классе пожарной опасности может начаться «огневой шторм»
Екатерина Сорока
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«Огненный шторм» страшен также тем, что он провоцирует массовую панику и может привести к тяжелым отравлением из-за окружающих продуктов горения. Фото: nt1941.su«Огненный шторм» страшен также тем, что он провоцирует массовую панику и может привести к тяжелым отравлением из-за окружающих продуктов горения. Фото: nt1941.su
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Спасатели призывают жителей Республики быть особо бдительными на этой неделе. Потому как по сообщению синоптиков с 3 июня на территории ЛНР объявлен наивысший (пятый класс) пожарной опасности, при котором может возникнуть «огневой шторм». Об этом сообщили в пресс-службе МЧС ЛНР.

— При температуре воздуха выше + 30 градусов и шквалистом ветре скорость распространения пожара в нашей лесостепной зоне может достичь 30 километров в час. Загорания в степи, как правило, обнаруживаются поздно, в результате чего пламя охватывает огромные безводные площади. Образуется так называемый «огненный шторм», который перебрасывает огонь на большие расстояния, преодолевая при этом искусственные и естественные преграды шириной до 12-15 метров, — говорится в сообщении.

Также в сообщении добавили, что за прошедшие пять месяцев спасателями было потушено уже больше 400 пожаров. При этом уровень опасности в это время был ниже, чем на этой неделе.

— В пожароопасный период запрещается: бросать горящие спички и окурки в сухую траву; разводить костры в экосистемах; выжигать травяной покров и сухую стерню на полях; оставлять бутылки или осколки стекла, поскольку фокусируя солнечные лучи, они превращаются в зажигательные линзы, — добавили в сообщении.

Ведь во время пятого класса пожарной опасности есть только один способ борьбы с распространением огня на открытых местах – это не допускать возможность его возникновения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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