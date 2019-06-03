В ЛНР открыли "горячую линию" помощи для желающих получить паспорт РФ

СЕГОДНЯ 19:41 2019-06-03T19:41:11+03:00

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В министерстве юстиции ЛНР разработали специальную горячую телефонную линию для тех, у кого есть вопросы по поводу оформления российского паспорта. Об этом сегодня в эфире телеканала «Луганск 24» рассказала заместитель министра юстиции Республики Анна Авильцева.

— Министерство юстиции с целью оказания правовой помощи в части нотариального заверения, организовало горячую телефонную линию, по которой граждане могут звонить с 9.00 до 16.00 с перерывом с 12.00 до 13.00, — говорится в сообщении.

Получить правовую помощь можно у оператора горячей линии по телефону: (0642) 34-35-83.

Создание горячей линии помощи – это еще один проект, который направлен на то, чтобы уменьшить очереди на входе в миграционные службы. Потому как именно неправильно заполненные бланки и неполный пакет документов являются основными причинами отказа в оформлении паспорта РФ. Из-за чего люди постоянно возвращаются в миграционные службы и замедляют работу сотрудников.

ИСТОЧНИК KP.RU