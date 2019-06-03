2019-06-03T20:44:41+03:00
Политика

СБУ ищет «бытовых сепаратистов» в Донбассе

НМ ЛНР призывает жителей не поддаваться на провокации
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: amp.znaj.uaФото: amp.znaj.ua
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Офицер пресс-службы Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко призвал жителей республик Донбасса не поддаваться на провокации спецслужб Украины. СБУ ищет в населенных у линии разграничения в Донбассе «бытовых сепаратистов».

- В рамках данных мероприятий, вблизи контрольно-пропускного пункта «Станица Луганская» и в местах скопления людей, таких, как банки, больницы, службы соцзащиты и прочие организации, распространяются листовки с угрозами и напоминанием об ответственности за так называемый «бытовой сепаратизм», - сказал Филипоненко, призвав жителей быть бдительными.

По словам офицера пресс-службы НМ ЛНР, ежедневно линию соприкосновения в районе Станицы Луганской пересекает около 7 тысяч человек, в связи с чем листовки с угрозами СБУ могут попасть на территорию ЛНР.

- Обращаемся к главам местных администраций и местным жителям, при обнаружении подобных агитационных материалов сообщать в органы полиции или Министерство государственной безопасности, - отметил Иван Филипоненко.

ИСТОЧНИК KP.RU

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