В Луганске почтили память погибших в результате авиаудара ВСУ по бывшей ОГА
Сегодня в сквере имени героев Великой Отечественной войны прошел митинг-реквием по погибшим 2 июня 2014 года в результате авиаудара ВСУ по зданию бывшей Луганской обладминистрации.
Его участники почтили минутой молчания память мирных жителей, чьи жизни унес авиаудар ВСУ. Артисты исполнили танцевальную композицию под песню «Журавли».
- Вокруг здания администрации, вокруг сквера имени Героев Великой Отечественной войны расположены жилые многоквартирные здания, за зданием администрации находятся детский сад, в сквере – детская площадка, на которой на тот момент играли дети. Этот акт бесчеловечной кровавой агрессии стал первым в череде кровавых преступлений преступного Киева против мирных жителей Донбасса, - сказал Леонид Пасечник, добавив, что народ никогда не забудет преступление, совершенное Украиной 2 июня 2014 года.
ИСТОЧНИК KP.RU