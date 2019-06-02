2019-06-02T19:56:56+03:00
Общество

В Луганске почтили память погибших в результате авиаудара ВСУ по бывшей ОГА

Народ Донбасса никогда не забудет преступление, совершенное Украиной 2 июня 2014 года
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
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В Луганске почтили память погибших в результате авиаудара ВСУ по бывшей ОГА. Фото: ЛИЦВ Луганске почтили память погибших в результате авиаудара ВСУ по бывшей ОГА. Фото: ЛИЦ
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Сегодня в сквере имени героев Великой Отечественной войны прошел митинг-реквием по погибшим 2 июня 2014 года в результате авиаудара ВСУ по зданию бывшей Луганской обладминистрации.

Его участники почтили минутой молчания память мирных жителей, чьи жизни унес авиаудар ВСУ. Артисты исполнили танцевальную композицию под песню «Журавли».

- Вокруг здания администрации, вокруг сквера имени Героев Великой Отечественной войны расположены жилые многоквартирные здания, за зданием администрации находятся детский сад, в сквере – детская площадка, на которой на тот момент играли дети. Этот акт бесчеловечной кровавой агрессии стал первым в череде кровавых преступлений преступного Киева против мирных жителей Донбасса, - сказал Леонид Пасечник, добавив, что народ никогда не забудет преступление, совершенное Украиной 2 июня 2014 года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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