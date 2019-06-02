«Очереди за российскими паспортами – это как беременность , не рассосется!» - Жители ДНР
По – прежнему смелые граждане Республики нарушают комендантский час и идут в миграционные районные службы для сдачи документов на паспорт ДНР, а затем и на паспорт РФ. На рынках, в общественном транспорте и на работе только это и обсуждают.
- Нужно выходить из дома после часа, тогда патруль не поймает! В основном урожай собирают сразу после 23 часов, - делится жительница киевского района Елена.
- А я буду ждать, пока очереди рассосутся! – Уверенно заявляет еще одна дончанка – Марина.
Да никогда они не рассосутся, это ж не беременность! – Смеется Лена. – Сейчас из Украины наши донецкие приезжать начнут!
Кстати, многие наши земляки задают вопрос – можно ли получить паспорт ДНР, если они проживают на подконтрольной Киеву территории.
В МС ДНР разъясняют: Паспорт республиканского образца могут получить и граждане Украины, проживавшие и зарегистрированные по месту жительства в иных областях по состоянию на 7 апреля 2014 года, прибывшие в Республику для постоянного проживания как члены семей состоящих или состоявших на военной службе, в правоохранительных органах, органах безопасности или на госслужбе Донецкой Народной Республики.
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ИСТОЧНИК KP.RU