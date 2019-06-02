2019-06-02T17:19:59+03:00
Общество

«Очереди за российскими паспортами – это как беременность , не рассосется!» - Жители ДНР

Люди продолжают активно обсуждать возможность получения в Республике российского паспорта
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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По – прежнему смелые граждане Республики нарушают комендантский час и идут в миграционные районные службы для сдачи документов на паспорт ДНР, а затем и на паспорт РФ. ФОТО: rusvesna.suПо – прежнему смелые граждане Республики нарушают комендантский час и идут в миграционные районные службы для сдачи документов на паспорт ДНР, а затем и на паспорт РФ. ФОТО: rusvesna.su
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По – прежнему смелые граждане Республики нарушают комендантский час и идут в миграционные районные службы для сдачи документов на паспорт ДНР, а затем и на паспорт РФ. На рынках, в общественном транспорте и на работе только это и обсуждают.

- Нужно выходить из дома после часа, тогда патруль не поймает! В основном урожай собирают сразу после 23 часов, - делится жительница киевского района Елена.

- А я буду ждать, пока очереди рассосутся! – Уверенно заявляет еще одна дончанка – Марина.

Да никогда они не рассосутся, это ж не беременность! – Смеется Лена. – Сейчас из Украины наши донецкие приезжать начнут!

Кстати, многие наши земляки задают вопрос – можно ли получить паспорт ДНР, если они проживают на подконтрольной Киеву территории.

В МС ДНР разъясняют: Паспорт республиканского образца могут получить и граждане Украины, проживавшие и зарегистрированные по месту жительства в иных областях по состоянию на 7 апреля 2014 года, прибывшие в Республику для постоянного проживания как члены семей состоящих или состоявших на военной службе, в правоохранительных органах, органах безопасности или на госслужбе Донецкой Народной Республики.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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