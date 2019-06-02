Стартовала летняя акция от газеты «Комсомольская правда»

СЕГОДНЯ 12:42 2019-06-02T12:42:17+03:00

Оформив подписку на 3 или 6 месяцев, вы получите фирменный блокнот в подарок

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Продолжается подписка на газету «Комсомольская правда - Донбасс» на 2019 год.

В связи с этим, редакция запустила акцию. Оформив подписку на 3, 6 месяцев второго полугодия 2019 года, на ежедневную газету «Комсомольская правда - Донбасс» (подписной индекс 28050), вы гарантированно получите в подарок фирменный блокнот от редакции. Блокноты будут высланы почтой на указанный адрес подписки.

Условия акции: оформите подписку на почтовых отделениях ГП «Почты Донбасса» на 3 или 6 месяцев второго полугодия 2019 года и сообщите данные о подписке до 25 июня 2019 года письмом на e-mail: shabada@nw.dn.ua или отправив SMS на номер оператора «Феникс» (071) 331 03 55 с текстом: дата подписки, адрес, Фамилия И.О.

ИСТОЧНИК KP.RU