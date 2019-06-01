Украинские силовики в Донбассе применяют средства радиоэлектронной борьбы против беспилотников ОБСЕ

1 Июнь 19:31 2019-06-01T19:31:34+03:00

Это необходимо, чтобы скрыть места с запрещенной военной техникой

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На днях во все бригады ВСУ поступило распоряжение от командующего Сырского. В нем говорилось, чтобы подчиненные начали использовать средства радиоэлектронной борьбы против беспилотников ОБСЕ. Это нужно, чтобы скрыть места хранения запрещенной военной техники. Об этом сегодня заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР.

— Блокирование беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ зафиксировано в районе населенного пункта Авдеевка в зоне ответственности 93-й бригады. Для этого противником применяется мобильные группы радиоэлектронной борьбы из состава 502-го отдельного батальона РЭБ ВСУ, — говорится в заявлении.

Украинское командование продолжает скрывать места хранения запрещенной техники. Но, по словам представителя, похоже, что сотрудникам Народной милиции все равно уже известны ее координаты.

ИСТОЧНИК KP.RU