2019-05-31T18:35:18+03:00
Политика

Работал на СБУ: В ДНР задержали преподавателя лицея

За сотрудничество со спецслужбой Украины ему вынесли приговор – десять с половиной лет тюрьмы [видео]
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: youtube.com/МГБ ДНРФото: youtube.com/МГБ ДНР
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В ДНР задержали преподавателя лицея №68 в Комсомольском. Его подозревают в работе на украинские спецслужбы. Об этом сообщили в министерстве государственной безопасности Республики.

- Дубровин Сергей Олегович, 1959 года рождения по заданию СБУ осуществлял сбор и передачу анкетных данных студентов и сотрудников указанного лицея, в том числе проходящих службу в подразделениях Народной Милиции ДНР, а также распространял на территории Республики листовки проукраинского пропагандистского характера, - заявили в МГБ ДНР.

В ДНР задержали преподавателя лицея за шпионаж в пользу СБУ.

Преподаватель работал с СБУ добровольно. По собственному желанию он отправлял данные своих коллег на сайт «Миротворец».

- В феврале 2018 года при попытке выехать на территорию Украины Дубровин был задержан сотрудниками МГБ ДНР, - говорится в сообщении. - В ходе проведения досмотра у него был обнаружен флеш-накопитель со списками студентов указанного лицея. В результате осмотра жилого помещения, принадлежащего задержанному, обнаружены агитационные материалы проукраинской направленности.

В апреле 2019 года приговором суда Дубровин признан виновным в совершении преступления и ему назначено наказание в виде десяти с половиной лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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