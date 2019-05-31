2019-05-31T00:25:28+03:00
Политика

Срочное сообщение от СЦКК: в Донецке от обстрела ПТУР ранены восьмилетняя девочка и пожилой мужчина

Огонь противотанковыми ракетами велся со стороны Песок, занятыми украинской армией
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
Поделиться:
Фрагмент ПТУР, которыми обстреляли окраину Донецка. Фото: dnr-sckk.ruФрагмент ПТУР, которыми обстреляли окраину Донецка. Фото: dnr-sckk.ru
Изменить размер текста:

- 30 мая в 20:00 вооруженными формированиями Украины совершен обстрел со стороны населенного пункта Пески по направлению села Веселое. Обстрел велся с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР), - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - В результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома по адресу переулок Вольный, 49 осколочные ранения спины и ног получил мирный житель 1956 г.р. В настоящий момент пострадавший доставлен в городскую больницу №21, состояние оценивается как средней тяжести.

Также осколочное ранение левого локтевого сустава получила восьмилетняя девочка, проживающая по адресу: переулок Вольный, 47. Медицинская помощь оказана на месте. Кроме того, зафиксировано попадание одного из снарядов во двор жилого дома по адресу улица Краснопартизанская, 56.

Более подробная информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Украинская армия вечером и ночью обстреливала окраины Донецка, Горловки и Докучаевска
Документы на паспорт РФ: в Луганске разъяснили порядок повторной выдачи документов отделами ЗАГС
«Комбриг послал на верную смерть»: в Донбассе погибли три украинских диверсанта
Жительница ЛНР: мины ложились рядышком все, потом полетели стекла, собака заскулила, куры начали кричать
«Это влияет на вкус?» В Краматорске разгорелся скандал из-за меню на русском языке
В Донбассе украинские каратели избили пенсионера за паспорт ЛНР
Красный Крест привез в ДНР 480 тонн реагентов для очистки воды и медоборудование
Подстрелили сослуживца: десантники из 79-й бригады ВСУ перепились и устроили пальбу в районе КПП «Гнутово»
В Донецке выпустили марку, посвященную детскому писателю Корнею Чуковскому
Документы на паспорт РФ: в Луганске центры перевода при вузах уже помогли тысячам жителей