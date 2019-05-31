Срочное сообщение от СЦКК: в Донецке от обстрела ПТУР ранены восьмилетняя девочка и пожилой мужчина

СЕГОДНЯ 00:25 2019-05-31T00:25:28+03:00

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- 30 мая в 20:00 вооруженными формированиями Украины совершен обстрел со стороны населенного пункта Пески по направлению села Веселое. Обстрел велся с применением противотанковых управляемых ракет (ПТУР), - сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК). - В результате попадания боеприпаса в крышу жилого дома по адресу переулок Вольный, 49 осколочные ранения спины и ног получил мирный житель 1956 г.р. В настоящий момент пострадавший доставлен в городскую больницу №21, состояние оценивается как средней тяжести.

Также осколочное ранение левого локтевого сустава получила восьмилетняя девочка, проживающая по адресу: переулок Вольный, 47. Медицинская помощь оказана на месте. Кроме того, зафиксировано попадание одного из снарядов во двор жилого дома по адресу улица Краснопартизанская, 56.

Более подробная информация уточняется.

ИСТОЧНИК KP.RU