Экспертиза Генпрокуратуры Украины подтвердила, что ВСУ действуют в Донбассе незаконно
ВСУ действуют в Донбассе – незаконно. К такому выводу пришли эксперты Генеральной прокуратуры незалежной.
- Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статьи 17 Конституции Украины, Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии, - сказал полковник СБУ, адвокат находящегося под уголовным делом экс-главы Генштаба ВСУ Олег Животов.
Действиями ВСУ в Донбассе заинтересуется международный суд.
- Экспертиза есть, ее отменить нельзя, отозвать ее уже тоже нельзя. То есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в АТО, - отметил Животов.
ИСТОЧНИК KP.RU