2019-05-29T17:07:52+03:00
Политика

Экспертиза Генпрокуратуры Украины подтвердила, что ВСУ действуют в Донбассе незаконно

Об этом сообщил полковник СБУ Олег Животов
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: metayogg.comФото: metayogg.com
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ВСУ действуют в Донбассе – незаконно. К такому выводу пришли эксперты Генеральной прокуратуры незалежной.

- Впервые в истории Украины эксперты установили, что согласно статьи 17 Конституции Украины, Вооруженные силы Украины не могут быть задействованы в каком-либо конфликте внутри страны. Они предназначены только для отражения внешней агрессии, - сказал полковник СБУ, адвокат находящегося под уголовным делом экс-главы Генштаба ВСУ Олег Животов.

Действиями ВСУ в Донбассе заинтересуется международный суд.

- Экспертиза есть, ее отменить нельзя, отозвать ее уже тоже нельзя. То есть у нас есть официальный процессуальный документ в деле, на который сейчас любой враг может ссылаться и обвинять любого военнослужащего, который был задействован в АТО, - отметил Животов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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