1 июня на стадионе «Олимпийский» в Донецке пройдет финал кубка чемпионов Донбасса по футболу

СЕГОДНЯ 12:24 2019-05-29T12:24:46+03:00

Об этом сообщили в министерстве спорта ДНР

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В Донецке пройдет ответный матч финала кубка чемпионов Донбасса по футболу. Игра пройдет на стадионе «Олимпийский» 1 июня в 16.00. За трофей поборются донецкий «Гвардеец» и свердловский «Шахтер». Об этом сообщили в министерстве спорта ДНР.

- Ежегодно победители чемпионатов Донецкой и Луганской народных республик в двухматчевых встречах определяют чемпиона Донбасса по футболу, - сказал замминистра спорта Республики Николай Тарапата.

Чиновник сообщил, что вход на стадион будет бесплатным.

- Мы приглашаем зрителей на игру. Нашим игрокам необходима поддержка! Мы верим в нашу команду. У нее большой потенциал, и надеемся, что у себя дома ребята отыграются, победят, и Кубок останется в Донецке, - сказал он.

В минспорта ДНР отметили, что в 15.00 перед началом матча на стадионе РСК «Олимпийский» состоится развлекательная музыкальная программа.

В первом матче дончане уступили со счетом 0:2.

- Теперь для того, чтобы Кубок чемпионов Донбасса остался в столице ДНР, необходимо выигрывать у соперника со счетом 3:0, - сообщили в спортивном ведомстве Республики.

ИСТОЧНИК KP.RU