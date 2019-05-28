Погода в Донецке 28 мая: теплый ясный день

СЕГОДНЯ 07:38 2019-05-28T08:34:58+03:00

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Сухая погода без осадков ожидается в ДНР на текущей неделе. Об этом сегодня сообщили в МЧС Республики.

- В Республике на неделе ожидается сухая, по-летнему теплая погода: ночью 15-20º тепла, днем 26-31º тепла, – сказано в сообщении.

Сегодня, 28 мая, температура воздуха +27. Осадков не ожидается. Утренние облака задержатся в Донецке до вечера, а потом рассеятся. Без осадков.

28 мая отмечается день памяти Пахомия Великого, который имел дар чудотворца и исцеления от болезней. В народе это день называли Пахомием теплым, или Пахомом Бокогреем: «Пришел Пахом - запахло теплом». Как правило, этот день всегда бывал теплым и указывал на то, что наступающее лето тоже будет теплым.

На минувшей неделе также была теплая погода. Столбики термометров поднимались до 26 градусов. Со среды по воскресенье наблюдались дожди и грозы.

ИСТОЧНИК KP.RU