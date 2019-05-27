Диверсанты ВСУ в Донбассе были задержаны благодаря информатору со стороны Украины

СЕГОДНЯ 18:28 2019-05-27T18:28:46+03:00

Для вылазки ДРГ отбирались люди, которые уже были в Донецке и не смогут привлечь к себе внимание. Фото: politolog.net

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Украинское командование продолжает отправлять диверсионные группы на территорию Республики. Одну из них сегодня удалось остановить благодаря наводке информатора из этой самой группы. Об этом заявил официальный представитель Управления Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

— Следственные действия в отношении попытки украинской стороны дестабилизировать обстановку на территории Республики с применением ДРГ продолжаются. Хочу заявить о том, что мы знали о планах проведения провокаций и диверсий украинским военным командованием, на территории нашей Республики. В группе горе-диверсантов был военнослужащий, который добровольно решил с нами сотрудничать заблаговременно до начала диверсионной вылазки, благодаря ему все 8 человек остались живы, — говорится в заявлении.

Также Даниил Безсонов отметил, что информатор действовал добровольно на условиях, которые он сам и выдвинул. Перед тем, как рассказать о группе ДРГ он поставил два условия: сохранить жизнь его сослуживцам и рассмотреть для них возможность получения амнистии.

— Хочу заранее предупредить командующего «ООС» Сырского, очередных «спецназовцев», отправленных на убой, о том, что нам известно о всех планах украинского командования относительно проведения диверсий, подобные вылазки обречены на провал. Обращаюсь к матерям и жёнам украинских военнослужащих – заберите своих сыновей и мужей из зоны ООС, убедите их не выполнять преступные приказы командиров-военных преступников, документы на которых уже находятся в Гаагском суде. Ни одно преступление связанное с геноцидом населения Донбасса не останется безнаказанным, — добавил Даниил Безсонов.

ИСТОЧНИК KP.RU