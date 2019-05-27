Небоевые потери ВСУ: Не желая ехать в зону «ООС», боец покончил жизнь самоубийством

СЕГОДНЯ 16:22 2019-05-27T16:22:20+03:00

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24 мая 14–я механизированная бригада потеряла одного из бойцов. Он покончил жизнь самоубийством, не желая отправляться в Донбасс в зону «ООС». Позже выяснилось, что у боевика в ЛНР проживают родственники. Об этом сегодня рассказал начальник пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

— По имеющимся у нас сведениям, 24 мая в населенном пункте Владимир-Волынский, военнослужащий одного из подразделений спланированной к убытию в зону «ООС» 14-й отдельной механизированной бригады совершил суицид, выстрелив себе в голову из личного оружия – автомата АК-74, — говорится в заявлении.

Также Яков Осадчий рассказал, что погибший контрактник не раз лично обращался к командованию части и командиру бригады полковнику Войченко. Но каждый раз его просьбы игнорировались.

— Морально-психологическое состояние личного состава ВСУ остается на крайне низком уровне, что влечет очередные случаи самоубийств. Примечательно, что такая ситуация просматривается не только в соединениях и частях, находящихся в зоне проведения ООС, но и войск, находящихся в глубине Украины, — добавил Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU