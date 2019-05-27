2019-05-27T12:38:24+03:00
Политика

МГБ ЛНР назвало фамилии военных ВСУ, причастных к ложному минированию территории Донбасса и РФ

Список с фамилиями правонарушителей передан в Следственный комитет РФ
Екатерина Сорока
Поделиться:
Сотрудники ССО распространяли слухи о минировании объектов социальной, транспортной и критической инфраструктуры Республики. Фото: facebook.comСотрудники ССО распространяли слухи о минировании объектов социальной, транспортной и критической инфраструктуры Республики. Фото: facebook.com
Изменить размер текста:

Сегодня утром МГБ ЛНР опубликовало фамилии людей, который связаны с распространением ложных слухов о минировании территорий России и Донбасса. Ими оказались генерал-майор Сил специальных операций ВСУ Андрей Ковальчук, полковник Мирзоев и капитан второго ранга Ковалев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В рамках уголовного дела, возбужденного по факту информационного терроризма 74-го Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций Украины, МГБ ЛНР установлены лица, причастные к проведению акций по дестабилизации социально-политической и экономической ситуации на территории Республик Донбасса и Российской Федерации, — рассказывает ведомство.

Также известно, что эти сотрудники ССО не сами занимались распоряжением слухов, а имели ряд подчиненных.

— Исполнители: Шевченко, Даценко, Гуда, Доля, Литвиненко, Товщик, Серженко, Довгаленко, Овчинников, Ставский, Кузнецов, Гвоздецкий, Козлова, Тарасенко, Ситников, Амиров, Ермохин, Тофанчук, Кизима, Двирный, — добавили в ведомстве.

Распространение подобных слухов приравнивается к уголовному преступлению связанное с информационным терроризмом. МГБ ЛНР передало все фамилии правонарушителей в Следственный комитет Российской Федерации для вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
За прошедшую неделю ВСУ израсходовали почти семь тонн боеприпасов
КПВВ Станица Луганская поменяет график работы с 1 июня
Обстрелы ДНР: ВСУ за сутки выпустили 35 снарядов и мин
День защиты детей в Донецке 2019: Какие призы ждут маленьких дончан
День защиты детей в Донецке 2019: для детворы подготовили концерт «В лето со сказочным патрулем»
День защиты детей в Донецке 2019: детворе предложат квест «Большое путешествие»
День защиты детей в Донецке 2019: в парке Щербакова пройдут олимпийские игры среди малышей
День защиты детей в Донецке 2019: Какие аттракционы в парке Щербакова будут работать бесплатно
Обстрелы ЛНР: ВСУ один раз за сутки нарушили «перемирие»
«Летнее рандеву»: в луганском цирке выступят экзотические животные и питон-альбинос
Работа в ЛНР 2019: 20 июня в Луганске пройдет ярмарка вакансий
Жители Луганска почтили память погибших в Донбассе российских добровольцев
Глава ДНР сыграл в бадминтон на закрытии республиканского чемпионата
НМ ЛНР призывает жителей прифронтовых районов Луганщины - не допускать размещение военной техники ВСУ возле жилых домов
Командир 30-й бригады ВСУ в Донбассе скрывает потери среди личного состава
За месяц больше ста солдат ВСУ попали в больницу с краснухой и корью
Прокат фильма «Ополченочка» в кинотеатрах республик Донбасса начнется 6 июня
Бойцы НМ ЛНР сбили над Счастьем беспилотник ВСУ
За сутки ВСУ потеряли пять боевиков, которые обстреливали Донбасс
НМ ДНР о смене командующего «ООС»: Зеленский вынужден принимать преступные действия Порошенко пока лишь только к сведению
Два района ЛНР остались без воды из-за прорыва водопровода
С начала военного конфликта в Донбассе больше семи тысяч человек остались без жилья
ВСУ выпустили по ДНР 299 боеприпасов
ВСУ обстреляли Фрунзе и Калиново в ЛНР
Пришкольные лагеря ЛНР начнут работать с 27 мая
Призовой фонд турнира по стритболу в ЛНР составил 660 тысяч рублей