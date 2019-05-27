МГБ ЛНР назвало фамилии военных ВСУ, причастных к ложному минированию территории Донбасса и РФ

СЕГОДНЯ 12:37 2019-05-27T12:38:24+03:00

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Сегодня утром МГБ ЛНР опубликовало фамилии людей, который связаны с распространением ложных слухов о минировании территорий России и Донбасса. Ими оказались генерал-майор Сил специальных операций ВСУ Андрей Ковальчук, полковник Мирзоев и капитан второго ранга Ковалев. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

— В рамках уголовного дела, возбужденного по факту информационного терроризма 74-го Центра информационно-психологических операций Сил специальных операций Украины, МГБ ЛНР установлены лица, причастные к проведению акций по дестабилизации социально-политической и экономической ситуации на территории Республик Донбасса и Российской Федерации, — рассказывает ведомство.

Также известно, что эти сотрудники ССО не сами занимались распоряжением слухов, а имели ряд подчиненных.

— Исполнители: Шевченко, Даценко, Гуда, Доля, Литвиненко, Товщик, Серженко, Довгаленко, Овчинников, Ставский, Кузнецов, Гвоздецкий, Козлова, Тарасенко, Ситников, Амиров, Ермохин, Тофанчук, Кизима, Двирный, — добавили в ведомстве.

Распространение подобных слухов приравнивается к уголовному преступлению связанное с информационным терроризмом. МГБ ЛНР передало все фамилии правонарушителей в Следственный комитет Российской Федерации для вынесения приговора.

ИСТОЧНИК KP.RU