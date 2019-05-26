За месяц больше ста солдат ВСУ попали в больницу с краснухой и корью

СЕГОДНЯ 18:27 2019-05-26T19:19:14+03:00

Все они были из 10-й и 25-й бригад ВСУ в Донбассе

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За прошедший месяц в больницы подконтрольной Украине территории Луганщины поступило больше ста бойцов из 10-й и 25-й бригад ВСУ. Всем им был поставлен диагноз корь или краснуха. Об этом заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

— Нам продолжает поступать информация о росте заболевших военнослужащих, находящихся в зоне проведения, так называемой «ООС». Основные диагнозы поступающих украинских бойцов в медицинские учреждения – корь и краснуха. Только за май этого года в больницы Станично-Луганского и Попаснянского районов поступило более ста военнослужащих из 10-й и 25-й бригады ВСУ, — говорится в заявлении.

Основной причиной распространения кори и краснухи считается антисанитария. И судя по тому, что болезни передаются массово, то это значит, что командиры Зубанич и Зенченка сделали упущения в своем управлении. Потому как санитарно-эпидемиологические условия проживания бойцов в бригадах явно оставляют желать лучшего.

Кроме этого первая вспышка эпидемии кори в бригадах ВСУ была замечена еще месяц назад. И за это время болезнь только распространяется, что говорит о том, что кроме антисанитарии в бригадах не проводятся даже примитивные меры профилактики болезней.

ИСТОЧНИК KP.RU