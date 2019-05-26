Прокат фильма «Ополченочка» в кинотеатрах республик Донбасса начнется 6 июня
Первый художественный фильм о событиях в Донбассе, снятый на территории Луганской Народной Республики запустят в прокат в начале июня. Об этом сообщил автор киноленты Роман Разум.
- Кинопрокат фильма в ДНР начнется 6 июня, в ЛНР – 8 июня, - сообщил он.
Разум отметил, что готовится несколько выездных мобильных кинотеатров, которые в течении месяца будут показывать кино в городах и поселках Луганской и Донецкой народных республик.
- Готовятся закрытые показы по всем войсковым частям, - подчеркнул Роман. - Мы очень надеемся, что этот фильм войдет в историю и еще сильнее сплотит народ Донбасса для победы и воссоединения с Великой Россией.
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ИСТОЧНИК KP.RU