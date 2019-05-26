2019-05-26T17:05:54+03:00
Политика

Прокат фильма «Ополченочка» в кинотеатрах республик Донбасса начнется 6 июня

Об этом сообщил автор киноленты Роман Разум
Никита МАКАРЕНКОВПавел ХАНАРИН
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Роман Разум уже презентовал фильм в Донецке. С 6 июня посмотреть киноленту смогут все жители ДНРРоман Разум уже презентовал фильм в Донецке. С 6 июня посмотреть киноленту смогут все жители ДНРФото: Никита МАКАРЕНКОВ, Павел ХАНАРИН
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Первый художественный фильм о событиях в Донбассе, снятый на территории Луганской Народной Республики запустят в прокат в начале июня. Об этом сообщил автор киноленты Роман Разум.

- Кинопрокат фильма в ДНР начнется 6 июня, в ЛНР – 8 июня, - сообщил он.

Разум отметил, что готовится несколько выездных мобильных кинотеатров, которые в течении месяца будут показывать кино в городах и поселках Луганской и Донецкой народных республик.

- Готовятся закрытые показы по всем войсковым частям, - подчеркнул Роман. - Мы очень надеемся, что этот фильм войдет в историю и еще сильнее сплотит народ Донбасса для победы и воссоединения с Великой Россией.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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