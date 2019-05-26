2019-05-26T21:12:37+03:00
Политика

Жители Луганска почтили память погибших в Донбассе российских добровольцев

Возложение цветов прошло в сквере имени Героев «Молодой гвардии»
Екатерина Сорока
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Похожий памятник установлен в Сирии. Фото: doneast.suПохожий памятник установлен в Сирии. Фото: doneast.su
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Несмотря на дождливую погоду, жители Луганска собрались сегодня в сквере Героев «Молодой гвардии», чтобы почтить память добровольцев из Российской Федерации.

Общественные деятели, ветераны ополчения, рабочие и молодежные активисты - каждый из присутствующих возложил цветы к памятнику российским добровольцам. После почтили их память минутой молчания.

— Мы бесконечно благодарны тем людям, которые пришли с территории Российской Федерации, чтобы помочь нам бороться здесь против той беды, которую нам принесла Украина на нашу землю, — поблагодари представитель общественной организации «Мемориал» Анна Сорока.

Напомним, что в 2014 году, когда в Донбассе начались военные действия, небезразличные жители России приехали сюда с миссией помочь мирным жителям в нелегкое для страны время.

К сожалению, некоторых добровольцев уже нет в живых. Но в их честь в центре Луганска в феврале 2018 года поставили памятник, который так и называется «Российским добровольцам».

ИСТОЧНИК KP.RU

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