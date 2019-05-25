Пенсионный фонд Украины сократит отделения в 10 раз – кроме Донбасса

СЕГОДНЯ 13:48 2019-05-25T13:48:43+03:00

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О намерении Пенсионного фонда Украины (ПФУ) провести радикальное сокращение своих структур заявил во время круглого стола в профильном комитете Верховной рады глава правления ПФУ Евгений Капинус. Из 600 отделений останется всего пятьдесят пять.

- У нас останутся главные управления на уровне областей, и эти управления будут заниматься всем спектром вопросов, которые будут в повестке дня Пенсионного фонда, – сказал Капинус. - Пока не планируется менять структуру отделений фонда в Луганской и Донецкой областях. Они будут работать в прежнем режиме.

Кстати, в прошлом году в Донбассе уже произошло слияние отдельных управлений ПФУ либо их присоединение. В итоге в Донецкой области сейчас действуют 1 областное и 13 городских и районных управлений ПФУ, при этом с учетом дополнительных отделов обслуживания прием граждан ведется по 25-ти адресам.

В Луганской области действует 1 областное и 9 городских и районных управлений ПФУ, прием граждан ведется по 16-ти адресам.

Между прочим, по данным контакт-центра Пенсионного фонда Украины за апрель к ним на горячую линию чаще всего звонят жители Донбасса. Больше всего их интересуют контактные данные подразделений ПФУ. А также вопросы определения права, порядка подачи и сроков рассмотрения документов для назначения пенсии.

Обратиться с вопросом в контакт-центр ПФУ можно в будни с 8:00 до 20:00 и в субботу с 9:00 до 14:00 по телефонам:

• 0 800 503 753,

• 044 281 08 70;

• 044 281 08 71.

ИСТОЧНИК KP.RU