На реке Лугань в Донбассе ликвидировали затор из мусора

СЕГОДНЯ 12:40 2019-05-25T12:40:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Долгое время русло реки Лугань было перекрыто мусором, ветками и пластиковыми бутылками. Небезразличные жители ЛНР организовали расчистку реки. В итоге они вывезли 15 машин с мусором. Но даже после расчистки экологическая обстановка в этом районе все еще оставляет желать лучшего. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

— Чтобы превратить эту территорию в место для приятного отдыха, с семьей, с детьми, еще необходимо потрудиться. Силами тяжелой техники мы сделали самую сложную часть работы – расчистили само русло и вывезли основную часть мусора. Но на берегу и в округе еще остались некоторые мелкие части этого затора – бутылки, мелкий мусор, который в процессе расчистки выносило на берега реки, — сообщил начальник отдела водных ресурсов министерства Александр Савченко.

Чтобы расчистить одно только русло были объединены силы сотрудников министерства ЛНР, предприятия «Лугансквода» и городской коммунальной аварийно-спасательной службы. За неделю они собрали большую часть мусора. Но на этом работа по облагораживанию природной зоны в Большой Вергунке не закончена.

Начальник отдела водных ресурсов ЛНР Александр Савченко призывает жителей Республики и волонтеров поддерживать город в чистоте и время от времени убирать мусор из русла реки.

ИСТОЧНИК KP.RU