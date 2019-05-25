2019-05-25T12:40:09+03:00
Общество

На реке Лугань в Донбассе ликвидировали затор из мусора

Вывезли 15 машин с мусором
Екатерина Сорока
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Всего специалисты расчистили 37 заторов из мусора. Фото: gtrklnr.comВсего специалисты расчистили 37 заторов из мусора. Фото: gtrklnr.com
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Долгое время русло реки Лугань было перекрыто мусором, ветками и пластиковыми бутылками. Небезразличные жители ЛНР организовали расчистку реки. В итоге они вывезли 15 машин с мусором. Но даже после расчистки экологическая обстановка в этом районе все еще оставляет желать лучшего. Об этом сообщили в Министерстве природных ресурсов и экологической безопасности ЛНР.

— Чтобы превратить эту территорию в место для приятного отдыха, с семьей, с детьми, еще необходимо потрудиться. Силами тяжелой техники мы сделали самую сложную часть работы – расчистили само русло и вывезли основную часть мусора. Но на берегу и в округе еще остались некоторые мелкие части этого затора – бутылки, мелкий мусор, который в процессе расчистки выносило на берега реки, — сообщил начальник отдела водных ресурсов министерства Александр Савченко.

Чтобы расчистить одно только русло были объединены силы сотрудников министерства ЛНР, предприятия «Лугансквода» и городской коммунальной аварийно-спасательной службы. За неделю они собрали большую часть мусора. Но на этом работа по облагораживанию природной зоны в Большой Вергунке не закончена.

Начальник отдела водных ресурсов ЛНР Александр Савченко призывает жителей Республики и волонтеров поддерживать город в чистоте и время от времени убирать мусор из русла реки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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