В ДНР сменили мэров Макеевки и Углегорска
В течение последних двух дней в двух городах ДНР сменились главы администраций.
23 мая Глава ДНР Денис Пушилин назначил Сергея Захарова мэром города Углегорск. Указ об этом был опубликован на официальном сайте руководителя государства.
- Назначить главой администрации города Углегорска Донецкой Народной Республики Захарова Сергея Валерьевича, — говорится в указе № 150.
Ранее администрацию города возглавлял Олег Неледва.
В этот же день было опубликовано решение о переменах в Макеевке.
- Освободить Ляховца Валерия Андреевича от занимаемой должности и.о. главы администрации города Макеевки Донецкой Народной Республики, — говорится в указе Главы ДНР № 149.
А 24 мая указом № 156 Денис Пушилин назначил мэром Сергея Голощапова, который ранее возглавлял администрацию Горняцкого района Макеевки.
О причинах освобождения руководителей двух городов ничего не сказано.
ИСТОЧНИК KP.RU