В ДНР сменили мэров Макеевки и Углегорска

СЕГОДНЯ 10:50 2019-05-25T10:50:50+03:00

Во втором по величине городе ДНР – Макеевке сменили руководителя администрации. Фото: makeyevka.ru

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В течение последних двух дней в двух городах ДНР сменились главы администраций.

23 мая Глава ДНР Денис Пушилин назначил Сергея Захарова мэром города Углегорск. Указ об этом был опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Назначить главой администрации города Углегорска Донецкой Народной Республики Захарова Сергея Валерьевича, — говорится в указе № 150.

Ранее администрацию города возглавлял Олег Неледва.

В этот же день было опубликовано решение о переменах в Макеевке.

- Освободить Ляховца Валерия Андреевича от занимаемой должности и.о. главы администрации города Макеевки Донецкой Народной Республики, — говорится в указе Главы ДНР № 149.

А 24 мая указом № 156 Денис Пушилин назначил мэром Сергея Голощапова, который ранее возглавлял администрацию Горняцкого района Макеевки.

О причинах освобождения руководителей двух городов ничего не сказано.

ИСТОЧНИК KP.RU