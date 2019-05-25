Шквал огня артиллерии: ВСУ вдвое нарастили интенсивность обстрелов территории ДНР

СЕГОДНЯ 10:24 2019-05-25T10:24:36+03:00

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Все более становится очевидным, что смена президентов в Киеве не принесла мир в Донбасс. Сегодня в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) сообщили: за истекшие сутки общее количество нарушений договоренностей о перемирии со стороны ВСУ составило – 20 раз. Общее количество примененных боеприпасов – 310 единиц. Стоит отметить, что в предыдущие сутки ВСУ выпустили по территории ДНР 187 боеприпасов.

В зоне обстрелов оказались Горловка (поселок шахты 6/7), Донецк (поселок шахты «Трудовская»), Донецкий аэропорт (Вольво-Центр), Васильевка, Минеральное, Спартак, Докучаевск, Сосновское, Коминтерново.

Вчера вечером под обстрел с применением СПГ, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия снова попал район Васильевской насосной станции первого подъема Южнодонбасского водовода. А уже ночью по расположенной рядом Васильевке выпустили 30 мин калибром 120 мм.

Горячо было на юге ДНР – в районе Коминтерново. Туда ВСУ буквально обрушили шквал огня из гаубиц и минометов, выпустив 120 снарядов.

К счастью, жертв среди мирных граждан и повреждений гражданской инфраструктуры на данный момент не зафиксировано.

По территории ДНР, в нарушение Минских соглашений, применялось следующее вооружение:

Горловское направление: минометы 82 мм – 1 раз (4 мины); РПГ/СПГ – 1 раз (3 гранаты); АГС – 1 раз (30 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 2 раза; снайперское оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 2 раза.

Донецкое направление: минометы 120 мм – 5 раз (42 мины); минометы 82 мм – 1 раз (6 мин); БМП/БТР – 4 раза (50 выстрелов); РПГ/СПГ – 3 раза (16 гранат); АГС – 1 раз (29 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 6 раз; стрелковое оружие – 6 раз.

Мариупольское направление: гаубицы 122 мм – 1 раз (100 снарядов); минометы 120 мм – 1 раз (20 мин); АГС – 1 раз (10 гранат); крупнокалиберное стрелковое оружие – 1 раз; снайперское оружие – 1 раз; стрелковое оружие – 1 раз.

ИСТОЧНИК KP.RU