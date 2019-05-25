ВСУ обстреляли в ЛНР поселок Фрунзе и село Логвиново
Несмотря на договоренности о введении «режима тишины», ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Республики. За прошедшие сутки они дважды нарушили режим, открыв огонь по поселку Фрунзе и селу Логвиново. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации.
— Вооруженные формирования Украины режим прекращения огня не соблюдают. За прошедшие сутки представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано два нарушения с направления населенных пунктов: Крымское, Луганское – по территории ЛНР в район населенных пунктов: Фрунзе, Логвиново, — говорится в сообщении.
Также представительство сообщило, что во время обстрела боевики использовали минометы калибра 82 миллиметра и стрелковое оружие. Всего ими было выпущено 11 мин.
Информация о том, какие повреждения и потери в Фрунзе и Логвиново принес обстрел, пока неизвестна. Она уточняется представительством Республики в СЦКК.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»