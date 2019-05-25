2019-05-25T10:27:09+03:00
Политика

ВСУ обстреляли в ЛНР поселок Фрунзе и село Логвиново

Киевские силовики два раза нарушили «режим тишины» в зоне ответственности ЛНР
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Количество боеприпасов для оружия малого калибра в общую сводку не входит. Фото: dnews.dn.uaКоличество боеприпасов для оружия малого калибра в общую сводку не входит. Фото: dnews.dn.ua
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Несмотря на договоренности о введении «режима тишины», ВСУ продолжают обстреливать населенные пункты Республики. За прошедшие сутки они дважды нарушили режим, открыв огонь по поселку Фрунзе и селу Логвиново. Об этом сообщило представительство Республики в Совместном центре контроля и координации.

— Вооруженные формирования Украины режим прекращения огня не соблюдают. За прошедшие сутки представительством ЛНР в СЦКК зафиксировано два нарушения с направления населенных пунктов: Крымское, Луганское – по территории ЛНР в район населенных пунктов: Фрунзе, Логвиново, — говорится в сообщении.

Также представительство сообщило, что во время обстрела боевики использовали минометы калибра 82 миллиметра и стрелковое оружие. Всего ими было выпущено 11 мин.

Информация о том, какие повреждения и потери в Фрунзе и Логвиново принес обстрел, пока неизвестна. Она уточняется представительством Республики в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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