В ДНР водителей обяжут страховаться

СЕГОДНЯ 09:31 2019-05-25T09:31:46+03:00

Водители в ДНР еще не скоро смогут получить полис ОСАГО

Изменить размер текста: A A

Скоро водители получат долгожданный закон об автогражданке. 24 мая парламентарии ДНР приняли сразу в двух чтениях закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств», разработанный комитетом НС по бюджету, финансам и экономической политике. Об этом сообщили в пресс-службе НС ДНР.

- Данный нормативный правовой акт направлен на защиту прав потерпевших на возмещение вреда, причиненного их жизни, здоровью или имуществу при использовании транспортных средств иными лицами, - прокомментировала председатель комитета Марина Жейнова. - Закон определяет правовые, экономические и организационные основы обязательного страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств.

Далее закон будет направлен на подпись Главе ДНР и вступит в силу со дня опубликования на официальном сайте Народного совета, за исключением положений, для которых предусмотрены иные сроки вступления в силу.

Впрочем, пока не стоит ожидать, что закон начнет быстро работать. Ведь в ДНР отсутствуют страховые компании. Их деятельность тоже должна быть законодательно урегулирована.

ИСТОЧНИК KP.RU