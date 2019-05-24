ОБСЕ недосчитались 156 единиц техники ВСУ в местах хранения

СЕГОДНЯ 20:59 2019-05-24T20:59:07+03:00

Об этом сообщили в НМ ЛНР

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Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что представители ОБСЕ обнаружили отсутствие 156 единиц техники ВСУ в местах хранения.

- В ходе мониторинга установленных мест хранения отведенного тяжелого вооружения ВСУ, наблюдатели ОБСЕ выявили отсутствие 26 единиц реактивных систем залпового огня БМ-21 «Град»; 14 РСЗО БМ-27 «Ураган»; восьми зенитно-ракетных комплексов 9К33 «Оса»; 15 122-милиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика»; семи 122-милиметровых буксируемых гаубиц Д-30; 16 152-милиметровых гаубиц «Гиацинт-Б»; 32 танков Т-62; 38 120-милиметровых минометов, - говорится в сообщении.

По словам Осадчего, основанных на отчете ОБСЕ, вся эта техника находится в населенных пунктах, вблизи линии разграничения.

- Наблюдатели ОБСЕ зафиксировали три зенитно-ракетных комплекса 9К33 «Оса» в населенном пункте Райгородка и две БМП-1 в населенном пункте Попасная. Кроме того, в нарушение порядка размещения техники за пределами участков отвода зафиксировано три РСЗО БМ-27 «Ураган», шесть РСЗО БМ-21 «Град» и 10 танков Т-64 в населенном пункте Рубежное, - рассказал Осадчий.

ИСТОЧНИК KP.RU