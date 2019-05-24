Больше 300 боеприпасов ВСУ выпустили за неделю по ЛНР

24 Май 22:11 2019-05-24T22:11:17+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

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Начальник пресс-службы Народной милиции ЛНР Яков Осадчий сообщил, что за прошедшую неделю ВСУ 22 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ЛНР больше 300 боеприпасов.

- Обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись районы населенных пунктов Лозовое, Первомайск, Золотое-5, Донецкий, Желобок, Фрунзе, Пришиб и Смелое, - говорится в сообщении.

Осадчий добавил, что помимо провокационных обстрелов территории Республики, украинские силовики продолжают использовать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

- Так, 20 мая, благодаря умелым действиям подразделений ПВО Народной милиции БПЛА 10-й бригады ВСУ был обезврежен. Противник пытался вести воздушную разведку наших позиций с дальнейшей корректировкой огня в районе населенного пункта Сокольники, - рассказал начальник пресс-службы.

ИСТОЧНИК KP.RU