Полицейские Макеевки оштрафовали жителя, который торговал наловленной в пруду рыбой

СЕГОДНЯ 11:13 2019-05-24T11:13:24+03:00

Об этом сообщили в МВД ДНР

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Полицейские Республики продолжают проводить рейды в рамках операции «Нерест-2019». Они выявляют факты не только ловлю жителями рыбы, но и ее несанкционированную продажу. Об этом сообщили в министерстве внутренних дел ДНР.

- Сотрудники Макеевского городского управления МВД ДНР проводят комплекс мероприятий по выявлению и пресечению продажи и ловли рыбы и прочих биоресурсов на территории обслуживания, - говорится в сообщении.

В Горняцком районе Макеевки правоохранители оштрафовали мужчину, который торговал наловленной в пруду рыбой.

- Мужчина понесет наказание в виде оплаты штрафа в размере от одного до трех не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (от 34 до 102 рублей).

ИСТОЧНИК KP.RU