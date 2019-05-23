2019-05-23T16:06:06+03:00
Звезды

Артист муздрамы Донецка приглашен на международный фестиваль кино- и телепрограмм

Сергей Лупильцев примет участие в качестве почетного гостя
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Донецкий драмтеатр активно принимает участие в театральной жизни РФ. Фото: ДАНДонецкий драмтеатр активно принимает участие в театральной жизни РФ. Фото: ДАН
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23 мая 2019 г. в Ульяновской области торжественно открывается ХI Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души». В форуме в качестве почетного гостя примет участие актер Донецкой муздрамы, заслуженный артист Украины Сергей Лупильцев.

- Фестиваль в Ульяновске – прекрасная творческая площадка для общения профессионалов. Уверена, Сергей Георгиевич достойно представит наш театр и сможет наладить новые продуктивные контакты, - отметила генеральный директор-художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Волкова .

В программе форума запланированы встречи с президентом кинофестиваля, народным артистом РФ Владимиром Хотиненко, народным артистом РФ Сергеем Маковецким, другими известными деятелями культуры.

Ранее мы сообщали, что в этом мае сразу три международных театральных форума ждут артистов муздрамы.

21 мая они представят на IV Международном театральном фестивале "Поговорим о любви..." в г. Новошахтинск Ростовской области современную притчу о любви и смерти «…и превратились в белых журавлей» по пьесе А. Селина «Светлое будущее» в постановке режиссера Василия Маслия. В этом фестивале театр принимает участие впервые.

Драматическая комедия А. Чехова «Вишнёвый сад», которую поставил российский режиссер Сергей Бобровский, будет показана на двух международных форумах, где уже знакомы с артистами из Донецкой муздрамы:

23 мая в Брянском театре драмы им. А.К. Толстого на Международном славянском фестивале «Театр +» (XXIV Международный фестиваль «Славянские театральные встречи»);

26 мая в г. Чехов, в Культурно-творческом центре «Дружба» на XX Международном театральном фестивале «Мелиховская весна».

ИСТОЧНИК KP.RU

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