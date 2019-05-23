Артист муздрамы Донецка приглашен на международный фестиваль кино- и телепрограмм
23 мая 2019 г. в Ульяновской области торжественно открывается ХI Международный фестиваль кино- и телепрограмм для семейного просмотра имени Валентины Леонтьевой «От всей души». В форуме в качестве почетного гостя примет участие актер Донецкой муздрамы, заслуженный артист Украины Сергей Лупильцев.
- Фестиваль в Ульяновске – прекрасная творческая площадка для общения профессионалов. Уверена, Сергей Георгиевич достойно представит наш театр и сможет наладить новые продуктивные контакты, - отметила генеральный директор-художественный руководитель МДТ имени М.М. Бровуна Наталья Волкова .
В программе форума запланированы встречи с президентом кинофестиваля, народным артистом РФ Владимиром Хотиненко, народным артистом РФ Сергеем Маковецким, другими известными деятелями культуры.
Ранее мы сообщали, что в этом мае сразу три международных театральных форума ждут артистов муздрамы.
21 мая они представят на IV Международном театральном фестивале "Поговорим о любви..." в г. Новошахтинск Ростовской области современную притчу о любви и смерти «…и превратились в белых журавлей» по пьесе А. Селина «Светлое будущее» в постановке режиссера Василия Маслия. В этом фестивале театр принимает участие впервые.
Драматическая комедия А. Чехова «Вишнёвый сад», которую поставил российский режиссер Сергей Бобровский, будет показана на двух международных форумах, где уже знакомы с артистами из Донецкой муздрамы:
23 мая в Брянском театре драмы им. А.К. Толстого на Международном славянском фестивале «Театр +» (XXIV Международный фестиваль «Славянские театральные встречи»);
26 мая в г. Чехов, в Культурно-творческом центре «Дружба» на XX Международном театральном фестивале «Мелиховская весна».
ИСТОЧНИК KP.RU